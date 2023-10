Aleks Petrovic überzeugt: Maurice ist nur neidisch auf ihn!

Er glaubt, den Grund zu kennen! Im Sommerhaus der Stars stärkten sich Aleksandar Petrovic (32) und Maurice Dziwak eigentlich den Rücken. Die zwei Realitystars verstanden sich auf Anhieb gut – doch dann krachte es gewaltig. Der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat nahm es seinem Kollegen krumm, dass dieser zu einem Gespräch mit Walentina Doronina (23) bereit war. Die Quittung bekam Aleks dann, als er und Vanessa Nwattu für die Exit-Challenge nominiert wurden. Der Fitnesscoach ist sich aber sicher: Maurice ist nur neidisch auf ihn.

"Ich glaube, das ist der Beweggrund, warum er so extrem gegen mich war und mich so verraten hat, weil er neidisch auf mich ist. Vielleicht ist er neidisch auf die Statur, auf meinen Abschluss, auf das, was ich bisher im Leben erreicht habe", erzählt er in seiner Instagram-Story. Schließlich habe er damit schon öfter Erfahrungen gemacht: "Das habe ich voll oft, dass ich einfach nur wegen meiner Statur [...] schief angeguckt werde."

Ein anderer Follower glaubt einen weiteren Grund in Maurice' plötzlicher Hetze zu sehen. Der Fan behauptet, dass er neidisch sei, weil er selbst trainiere, aber keine Erfolge erziele. Damit stößt er bei Aleks nicht auf taube Ohren: "Da ist was Wahres dran, er behauptet ja immer, dass er sportlich ist und dass er ein Krieger ist, aber dafür sieht man echt nicht viel. Die meisten wissen halt nicht, Ernährung ist der Schlüssel zum Erfolg."

RTL Aleksandar Petrovic im Sommerhaus 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Das Sommerhaus der Stars, RTL Aleksandar Petrovic bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

