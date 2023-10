"Verräter": Auch Sommerhaus-Aleks und Maurice haben Beef!

Diese Bruderschaft ist Geschichte! In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars fliegen beinahe im Minutentakt die Fetzen. Allen voran sorgt vor allem Walentina Doronina (23) vor idyllischer Kulisse immer wieder für eine Zoff-Eskalation. Doch auch anderweitig knallt es: Aleksandar Petrovic (32) und Maurice Dziwak gaben sich im Sommerhaus eigentlich gegenseitige Rückendeckung. Blöd nur, dass auch sie nun Stress miteinander haben!

In der aktuellen Sommerhaus-Folge kracht es mal wieder. Der Grund? Maurice fühlt sich von Aleks verraten, weil es für ihn so aussah, als wolle dieser sich wieder mit Walentina versöhnen. Dabei hatten sie sich zuvor noch die Hölle heiß gemacht. "Ich weiß nicht, in was für einem Heuchlerverein wir hier gerade sind", erklärt der Are You The One-Kandidat beleidigt. Er könne Aleks nicht mehr vertrauen – deswegen nominiert er ihn und Vanessa für die anstehende Exit-Challenge. "Du bist so ein falscher Mensch. Ich bin von Herzen schwer enttäuscht", erwidert der Fitnesscoach entsetzt – für ihn sei Maurice ein Verräter.

Besonders für Aleks und Vanessa entpuppte sich das TV-Format schnell zur extremen Beziehungsschallenge. Beispielweise versuchte der 32-Jährige, seine Partnerin im Einzelinterview stumm zukneifen, als diese sich über Walentina auslassen wollte. "Heftig! Muss ich mich hier kneifen lassen [...] Wenn du dir das später angucken kannst und sagst, boah, ich bin stolz, wie ich da mit meiner Freundin umgehe, dann mach das", reagierte die Ex-Temptation Island V.I.P-Verführerin fassungslos.

