David Beckhams Doku-Dreh war "emotionale Achterbahn" für ihn

Es war nicht leicht für ihn. David Beckham (48) gibt in der neuen Doku "Beckham" einen ungewohnt privaten Einblick in sein Leben. So spricht der ehemalige Fußballstar von Real Madrid zum Beispiel über das Kennenlernen mit seiner Frau Victoria Beckham (49). Am Anfang soll er regelrecht süchtig nach der Sängerin gewesen sein – und immerhin wurde aus den beiden auch ein absolutes Traumpaar. Doch offenbar fielen David die Dreharbeiten zu der Doku nicht leicht.

Der 48-Jährige sprach auf der David Beckham Fragrances Launch Party über den Erfolg der Dokumentation. "Es war eine Serie, bei der ich eine Weile gebraucht habe, um mich mit den Dreharbeiten und dem Reden über mein Leben abzufinden", erzählte der Ex-Kicker. "Vor zehn Jahren, als ich mit dem Fußballspielen aufhörte, wurde ich gefragt, ob ich mitmachen wolle, und ich war nicht wirklich bereit, zurückzuschauen und über meine Karriere und mein Leben zu sprechen." Einige Jahre später änderte er seine Meinung allerdings. "Es war nicht einfach und es war eine emotionale Achterbahnfahrt in den letzten zweieinhalb Jahren, aber ich denke, wir haben etwas produziert, auf das mein Team sehr stolz sein kann", fügte er hinzu.

Auch der Regisseur der Doku, Fisher Stevens (59), sagte: "Er war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Er war so offen. Er hat gesagt: Ich bin bereit. Ich möchte meine Geschichte erzählen, bevor es jemand anderes tut."

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images David Beckham, Oktober 2023

Getty Images David Beckham, Fußballlegende

