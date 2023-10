David Beckham war beim Kennenlernen "süchtig" nach Victoria

Es war wohl Liebe auf den ersten Blick. David Beckham (48) und Victoria Beckham (49) gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Inzwischen hat das Paar vier Kinder – die drei Söhne sind bereits erwachsen. Das Nesthäkchen Harper Seven Beckham ist inzwischen schon zwölf Jahre alt. An das Kennenlernen mit seiner Victoria erinnert sich der ehemalige Superstar von Real Madrid nur zu gerne zurück.

In der neuen Doku "Beckham" gibt der ehemalige Fußballer einen ungewohnt privaten Einblick in das Kennenlernen mit seiner späteren Frau. "Es war sofort etwas da", schwelgte David in der Erinnerung. Seine Mannschaftskameraden erinnern sich an seine Besessenheit. Gary Neville, einer der sechs talentierten United-Spieler, sagte: "Er war jede Sekunde am Telefon mit Victoria. Er blieb bis ein Uhr morgens am Telefon. Er war wie ein Süchtiger. Er würde vier Stunden fahren, um 20 Minuten mit ihr zu verbringen."

Anfangs mussten die beiden Turteltauben ihre Liebe allerdings vor der Öffentlichkeit verbergen. "Mein Manager sagte immer: 'Versucht, es geheim zu halten'", erinnerte sich die 49-Jährige. Darum wählten Victoria und David unauffällige Orte für ihre Dates: "Wir haben uns auf Parkplätzen getroffen und das ist nicht so schäbig, wie es klingt", offenbarte die Designerin.

Getty Images Victoria und David Beckham, Juni 2005

Getty Images David und Victoria Beckham, November 2003

Getty Images Victoria und David Beckham, Mai 2005

