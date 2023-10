Jada überrascht: Will Smith nannte sie trotz Trennung "Frau"

Damit hatte Jada Pinkett-Smith (52) nicht gerechnet. Die Schauspielerin entsetzte ihre Fans erst vor wenigen Tagen, als sie bekannt gab, dass sie und ihr Mann Will Smith (55) bereits seit sieben Jahren getrennt leben. Ganz aufgegeben haben sie ihre Beziehung wohl aber nicht, denn die zweifache Mama erklärte, dass sie herausfinden wollen, wie es weiter gehen kann. Dementsprechend war Jada äußerst überrascht, als Will sie bei dem Oscar-Eklat 2022 als seine Frau bezeichnete.

Bevor Will vergangenes Jahr auf die Bühne gestürmt war und dem Komiker Chris Rock (58) eine Ohrfeige verpasst hatte, weil der einen Witz über Jada gemacht hatte, hatte er sie wohl "meine Frau" genannt. Diese eigentlich selbstverständliche Bezeichnung hatte die "Girls Trip"-Darstellerin weit mehr überrascht als der Ausbruch des Hollywoodstars. "Wir haben uns schon lange nicht mehr Mann und Frau genannt. Ich fragte mich, was gerade hier los ist", erinnert sie sich in der "Today Show".

Über die Ohrfeige selbst sprach Jada bisher noch gar nicht. Auch das änderte sich erst kürzlich. Im People-Interview erzählte sie: "Ich dachte: 'Das ist ein Sketch.'" Sie sei sicher gewesen, dass die Situation nur inszeniert war. Als Will auf die Bühne gestürmt sei, habe sie ihren Augen nicht getraut. "Ich dachte: 'Will kann ihn auf keinen Fall schlagen", erinnerte sie sich.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den "Oscars" 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith mit ihrem Mann Will, Januar 2016

