Nach Po-Straffung: Lisha zeigt ihre 60-Zentimeter-Narbe!

Sie meldet sich mit Updates zurück. Lisha und Lou sorgten zuletzt für viel Aufsehen. Die einstigen Sommerhaus der Stars-Kandidaten begaben sich für einen regelrechten Beauty-OP-Marathon in die Türkei. Während sich ihr Mann unter anderem Fett an der Hüfte absaugen ließ, legte sich die Influencerin zur Perfektionierung ihres Hinterteils unters Messer. Im Netz präsentiert Lisha ihrer Community jetzt die Narbe ihrer Po-Straffung.

"Ich muss euch das einfach zeigen. Die Straffung ist gerade mal anderthalb Wochen her!", schreibt die TV-Bekanntheit in ihrer Story auf ihrem Instagram-Profil. Dem hängt sie einen kurzen Clip an, in dem sie die Narbe ihrer Operation zeigt. "Ich hatte so Angst vor dieser Narbe, die über 60 Zentimeter hat. Aber schaut euch das an. [...] Ich bin sprachlos", schwärmt sie daraufhin nur. Es scheint also, als habe Lisha nach dem Eingriff mit einer deutlich größeren und vor allem erkennbareren Narbe gerechnet – dem sei nicht so, wie sie berichtet.

Vor wenigen Wochen meldete sich Lisha erstmals nach dem OP-Marathon bei ihren Fans. "Die Po-Straffung war natürlich hart, Leute. Da ist ein Riesenstück Haut herausgenommen worden. [...] Natürlich habe ich da Schmerzen, aber es sieht jetzt schon so viel schöner aus", berichtete Lisha daraufhin auf Social Media.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lishas Narbe

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im September 2023 beim Beauty-Doc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de