Fünf Eingriffe: Lisha und Lou melden sich nach OP-Marathon

Lisha und Lou erstrahlen in neuem Glanz! Die beiden Realitystars sind Schönheitsoperationen gegenüber sehr aufgeschlossen. Aktuell befinden sie sich in Istanbul, wo Lisha eigentlich nur kontrollieren lassen wollte, ob nach ihrer Brustverkleinerung alles okay ist – doch dann kam alles anders und die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten nahmen gleich mehrere Eingriffe vor. Nach dem OP-Marathon melden sich Lisha und Lou jetzt im Netz.

Lisha ließ sich ihre Hohlaugen unterspritzen. Ihr gehe es jetzt "den Umständen entsprechend sehr gut" und mit dem Ergebnis sei sie total zufrieden, berichtet sie auf Instagram – auch wenn die Influencerin noch drei Wochen mit einem geschwollenen Gesicht zu kämpfen habe: "Das liegt daran, weil das ja mit Eigenfett gemacht wurde und da muss immer mehr rein, weil sich ungefähr 70 Prozent abbaut." Spontan hat sie sich auch noch die Schläfen aufpolstern lassen – sie sei auch dort zu knochig gewesen. Schließlich gab es noch eine OP am Hintern obendrauf. "Die Po-Straffung war natürlich hart, Leute. Da ist ein Riesenstück Haut rausgenommen worden. [...] Natürlich habe ich da Schmerzen, aber es sieht jetzt schon so viel schöner aus", berichtet Lisha.

Ihr Mann Lou steht Lisha aber in nichts nach: Er ließ sich an der Hüfte Fett absaugen. "Es war zwar nicht viel, aber das, was war, hat mich schon mega gestört", begründet er. Selbst mit Training sei er die Pölsterchen nicht losgeworden. Jetzt ist der Hüftspeck direkt in sein Gesicht gewandert: "Mein Gesicht war eingefallen, jetzt habe ich einfach wieder ein rundes Gesicht und beide Seiten sind einfach gleich."

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im September 2023 beim Beauty-Doc

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou im September 2023 beim Beauty-Doc

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Stars

