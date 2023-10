Vater-Sohn-Tag: Prinz George und William haben gute Zeit

Prinz George (10) steht die Freude ins Gesicht geschrieben! Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) lernten sich während ihres Studiums in Schottland kennen und lieben. Im Jahr 2011 wagten sie dann den nächsten Schritt und gaben sich im royalen Traditionsstil das Jawort. Mittlerweile sind die beiden auch stolze Dreifach-Eltern. Trotz ihrer vielen Termine räumen sich der Prinz und die Prinzessin von Wales für ihre Kids George, Charlotte (8) und Louis (5) ordentlich Zeit frei – wie nun auch wieder: William nimmt seinen Ältesten mit zu einem Rugby-Spiel.

Der 41-Jährige und sein Sohn lassen es sich nicht nehmen, das Rugby-Spiel von Wales in Frankreich live mitzuverfolgen. Paparazzi fangen die beiden dabei ein, wie sie sich in Partnerlooks das Match von der Zuschauertribüne aus ansehen: Der Vater trägt einen dunkelblauen Anzug, eine rote Krawatte und ein weißes Hemd. Seine jüngere Version zeigt sich in demselben Outfit nur mit einem hellblauen statt einem weißen Hemd. So feuern sie ihre Mannschaft an, fiebern aufgeregt mit und brechen in große Freude aus – die britischen Royals haben also offenbar ihren Spaß auf dem Sportevent.

Doch wo ist der Rest der Familie abgeblieben? Als Schirmherrin des englischen Rugbys dürfte wohl klar sein, warum Kate ihren Mann und ihren Sohn nicht mit nach Frankreich begleitet hat. Obwohl sie zu Hause alle an einem Strang ziehen und ihr Familienleben genießen, sind William und seine Frau am Spielfeldrand Rivalen.

Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinz William im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinz William beim Rugbyspiel

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de