Das schätzt Ariana Grande an ihrem Lover Ethan am meisten

Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) schweben auf Wolke sieben! Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Sängerin und ihr Ehemann Dalton Gomez getrennt sind, machten schnell Liebes-News die Runde: Ariana bandelt mit ihrem "Wicked"-Co-Star an – obwohl dieser zu dem Zeitpunkt noch mit der Mutter seines Kindes Lilly Jay verheiratet war. Mittlerweile sollen Ariana und Ethan glücklich zusammen sein. Doch was mag Ariana an ihrem Liebsten eigentlich am meisten?

Das will jetzt ein Insider wissen. "Ariana denkt, dass Ethan unglaublich talentiert ist, mag es, dass sie sich aufeinander verlassen können und dass er sie herausfordert, künstlerisch gesehen", verrät der Informant gegenüber Entertainment Tonight. Doch auch der Musical-Darsteller ist von der "Side to Side"-Darstellerin hin und weg. "Ethan will das Beste für Ariana und für sie als Paar. Sie unterstützen und beflügeln sich gegenseitig", erklärt der Informant außerdem.

Einen öffentlichen Auftritt als Paar legten die beiden bislang noch nicht hin, Ariana und Ethan genießen ihr junges Glück scheinbar im Privaten. Wie ein weiterer Insider bereits verriet, wohnen die beiden sogar schon zusammen! "Ethan hat seine Freunde und seine baldige Ex-Frau darüber informiert, dass er mit Ariana dauerhaft in New York zusammenlebt", erklärte die Quelle in einem Interview mit Us Weekly.

Anzeige

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Anzeige

Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de