Jennifer Iglesias' Neuer Daniele ist mehrfach vorbestraft!

Weiß sie um seine Vorgeschichte? Seit Juli machten hartnäckige Gerüchte die Runde, dass Jennifer Iglesias (25) den Ex-Freund von Evanthia Benetatou (31) datet. Im August hatte die einstige Love Island-Kandidatin dann öffentlich bestätigt: Sie ist wieder in festen Händen und der neue Mann an ihrer Seite ist tatsächlich Daniele Terranova. Seither turtelt das frischgebackene Paar im Netz, was das Zeug hält. Danieles Vergangenheit ist allerdings nicht ganz so rosig.

Wie Bild nun berichtet, sei der 30-Jährige wegen Gewaltdelikten mehrfach vorbestraft. Seit 2015 umfasse sein Strafregister sieben Eintragungen: Zwei Verfahren seien eingestellt worden, fünfmal habe man ihn verurteilt. Erst im März habe der Musikproduzent wegen Körperverletzung, räuberischen Diebstahls und Beleidigung eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten vor Gericht erhalten.

Gegenüber dem Newsportal erklärt Daniele: "Ich habe die Urteile akzeptiert, auch wenn da Dinge standen, die teilweise schlicht unwahr sind." Sein Verhaltensmuster gehe aus seiner Kindheit zurück, er habe seinen Vater in frühen Jahren verloren. "Bevor ich emotional oder körperlich verletzt werden konnte, war ich es, der andere verletzte", fügt der gebürtige Rheinländer hinzu. Mit Jennifer habe Daniele über seine kriminelle Vergangenheit gesprochen – die 25-Jährige stehe zu ihm.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Daniele Terranova im September 2023

Instagram / iamdanieleterranova Daniele Terranova im Januar 2023

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias und Daniele Terranova im August 2023

