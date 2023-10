Offiziell? Taylor Swift und Travis halten erstmals Händchen

Bestätigen sie damit etwa die Liebesgerüchte? Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) sorgen seit Monaten für eine Schlagzeile nach der anderen. Der Grund: Die Sängerin und der NFL-Star sollen sich daten. Nachdem die Blondine bereits auf mehreren seiner Footballspiele gesichtet wurde, brodelte die Gerüchteküche. Doch scheint mit dem Versteckspiel nun alles aus und vorbei zu sein: Taylor und Travis scheinen ihre Liebe bei einer Datenight offiziell zu machen!

Trotz des regnerischen Wetters strahlte die "Blank Space"-Interpretin beim Verlassen eines Restaurants im Big Apple. Den Grund dafür hatte Tay Tay dabei auch ganz nah bei sich – genau genommen an ihrer Hand. Das zeigen Bilder, die Page Six vorliegen. Erstmals seit dem Beginn ihrer angeblichen Romanze mit Travis zeigte sie sich händchenhaltend mit dem Sportler. Die Musikerin trug einen grauen Trenchcoat über einem schwarzen Ensemble. Ihr Date entschied sich hingegen für eine braune Hose, welche er mit einer bestickten cremefarbenen Jacke kombinierte.

Die angebliche Beziehung der beiden scheint nach ihrem öffentlichen Date schon fast in trockenen Tüchern zu sein. Vor wenigen Tagen erst war Taylor nach dem Spiel des Football-Hotties mit zu diesem nach Hause gefahren. Wie OK! berichtet hatte, war das Auto des Weltstars in den frühen Morgenstunden vor Travis' Haus in Kansas gesehen worden.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Travis Kelce, Sportler

Getty Images Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce

