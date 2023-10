Wird es ernst? Taylor Swift übernachtet bei Travis zu Hause

Sind sie damit offiziell ein Paar? Seit Wochen halten sich die Schlagzeilen um Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) hartnäckig: Nach ihrer Trennung von Matt Healy (34) wurde der Sängerin eine Romanze mit dem NFL-Star nachgesagt. Und tatsächlich: Taylor feuerte ihren vermeintlichen Lover schon so einige Male bei seinen Spielen von der Tribüne aus an. Nach seinem vergangenen Match am Donnerstag fuhr Taylor sogar mit zu Travis nach Hause!

Das berichtet jetzt OK!. In den frühen Stunden des Freitagmorgens wurde das Fahrzeug des Weltstars vor Travis' Haus in Kansas gesehen. Dem Bericht zufolge sollen Taylor und Travis sogar das ganze Wochenende miteinander verbracht haben. Wie der Insider zudem erklärt, soll die 33-Jährige die Zeit mit dem Sportler sehr genießen: "Taylor hat vergangenes Jahr sehr hart gearbeitet und es macht ihr Spaß, [...] loszulassen und Unterstützung zu zeigen."

Travis' Familie scheint seine vermeintliche Freundin schon ins Herz geschlossen zu haben: Gemeinsam mit seiner Mama Donna verbrachte Taylor schon einige Zeit auf der Tribüne – die 71-Jährige soll von der "Cardigan"-Interpretin begeistert sein. "Nach den letzten Wochen mit all dem, was mit Taylor und ihrem Sohn passiert ist, denkt sie, dass Taylor so ein liebenswerter Mensch ist. Sie möchte, dass Travis glücklich ist und Taylor war so lieb zu Donna, sie haben beide richtig Sympathie füreinander", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce, Sportler

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce im Oktober 2023

