Was sagt Promi-BB-Teilnehmerin Yeliz zum 24/7-Livestream?

Auch sie wird rund um die Uhr beobachtet! Am 20. November geht Promi Big Brother in eine neue Runde – und zwar mit einer Änderung: Die Fans des beliebten TV-Formats bekommen die Chance, ihre Stars und Sternchen rund um die Uhr in dem Container zu beobachten. Das was halten die Kandidaten eigentlich davon? Mit Promiflash spricht Teilnehmerin Yeliz Koc (29) jetzt über den 24-Stunden-Livestream!

Im Promiflash-Interview macht die 29-Jährige deutlich, dass sie sowohl Vor- als auch Nachteile in der Dauerüberwachung der Zuschauer sieht. "Auf der einen Seite kann keiner mehr sagen, der Schnitt ist schuld. Auf der anderen Seite fühlst du dich ständig beobachtet. Dann wird man statt ein bis zwei Mal duschend, jeden Tag wenn es möglich ist, gezeigt", erklärt Yeliz.

Doch was denkt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit selbst: Wie gut wird sie bei dem "Promi Big Brother"-Publikum ankommen? Yeliz glaubt, sich einer neuen Zielgruppe von Zuschauern zeigen zu können. "Ich freue mich, eventuell neue Leute hinzuzugewinnen, die meine Geschichten verstehen und sich damit vielleicht auch identifizieren können", gesteht sie Promiflash. Ihre Chancen auf den Sieg halte sie jedoch für weniger realistisch.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

