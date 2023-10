Diamantring: Adele deutet wieder Hochzeit mit Rich Paul an

Da strahlt ein verdächtiger Klunker an ihrer Hand! Seit 2021 geht Adele Adkins (35) mit ihrem Partner Rich Paul (41) durchs Leben. Eigentlich gelten die Sängerin und der Sportagent nur als Paar, doch seit einigen Wochen streut die "Easy On Me"-Interpretin immer wieder Hinweise, die auf eine Hochzeit mit ihrem Liebsten hinweisen. Jetzt teilt Adele ein Foto von sich, auf dem ein Diamantring an ihrem Ringfinger funkelt.

Auf Instagram postet sie ein Foto, auf dem sie die Memoiren von Rich hochhält. Dabei ist an der linken Hand der Sängerin ein auffälliges Schmuckstück zu sehen: Ein Diamantring funkelt an Adeles Ringfinger. Damit heizt sie die Gerüchteküche um eine mögliche Hochzeit mit ihrem Liebsten erneut an.

Erst kürzlich plauderte sie auf einem Konzert in Las Vegas darüber, dass sie sich im Gegensatz zu Rich nicht so gut mit Football auskenne. "Ich bin nicht die beste Ehefrau, was Football anbelangt", zog die 35-Jährige vor versammeltem Publikum ein Fazit – inklusive verheißungsvoller Andeutung.

Adele Adkins, Sängerin

Adele Adkins, Sängerin

Adele Adkins im Februar 2023

