Mami-Glow: So glücklich strahlt schwangere Sienna Miller!

Sienna Miller (41) steht das Glück ins Gesicht geschrieben! Im Sommer war das süße Geheimnis der Schauspielerin gelüftet worden: Fotos vom Strand hatten die Blondine mit einem runden Bauch gezeigt. Wenig später bestätigte sie selbst die Schwangerschaft dann auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit ihrem jungen Partner Oli Green erwartet die "American Sniper"-Darstellerin also Nachwuchs – und erstrahlt total im Schwangerschafts-Glow!

Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die werdenden Eltern in Notting Hill. In dem Londoner Viertel besuchte das Paar unter anderem eine Bäckerei. Sienna wählte für den Ausflug ein enges Oberteil, das einen Blick auf ihren runden Babybauch freigab – und strahlte an der Seite ihres Liebsten über beide Ohren!

Während Oli zum ersten Mal Papa wird, ist es für Sienna bereits der zweite Nachwuchs. Die 41-Jährige hat gemeinsam mit Tom Sturridge (37) eine Tochter, die 2012 geboren wurde. Für ihre Erstgeborene wünscht sich Sienna viele Geschwister, wie sie 2022 in einem Interview verriet.

