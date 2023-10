Nach Abnehmerfolg: Danni Büchner flasht im hautengen Dress

Danni Büchner (45) fühlt sich scheinbar total wohl in ihrem Körper! Nach dem Tod ihres Ehemannes vor knapp fünf Jahren hat es die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nicht immer leicht gehabt. Doch seither hat die mehrfache Mutter ihr Leben komplett umgekrempelt. In den vergangenen Monaten konnten die Fans der Auswanderin dabei zusehen, wie sie immer mehr Kilos verlor. Danni präsentiert ihren Body nun in einem hautengen Kleid!

Auf Instagram teilt die 45-Jährige nun so einige heiße Schnappschüsse. Darauf posiert Danni in einem weißen Kleid vor einer Blätterwand. Das enge Kleidungsstück setzt ihre Figur dabei perfekt in Szene! "Das Glück beginnt in dem Moment, in dem wir uns selbst annehmen und lieben", schreibt die gebürtige Düsseldorferin zu ihrem Beitrag und scheint mit sich selbst und ihrem Körper komplett im Reinen zu sein.

Doch wie hat Danni es geschafft, so erfolgreich abzunehmen? "Ich habe einige Zeit auf meine Ernährung geachtet und habe ab und an zu viel Stress“, erklärte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin gegenüber Bild. Sie habe unter anderem mehr Obst gegessen, viel Wasser getrunken und auf Süßes sowie Schweinefleisch verzichtet.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im September 2023

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Oktober 2023

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, 2023

