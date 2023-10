Trauer in Hollywood: Suzanne Somers stirbt mit 76 Jahren

Fans und Kollegen nehmen Abschied von Suzanne Somers (✝76). Die US-Schauspielerin hatte jahrelang gegen einen besonders hartnäckige Form von Brustkrebs gekämpft. Am Sonntag folgte dann die traurige Nachricht: Suzanne verlor den Kampf gegen die Krankheit und starb im Alter von 76 Jahren. "Sie starb in ihrem neuen 'grünen Haus' in Palm Springs, im Schlaf mit ihrem liebenden Mann an ihrer Seite", teilt ein Freund gegenüber Page Six mit. Nun nimmt nicht nur Suzannes Ehemann Alan Hamel (87) Abschied von seiner Frau, sondern auch zahlreiche Promis zollen ihr einen letzten Tribut!

