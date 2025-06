Nach Suzanne Somers' Tod: Witwer Alan (88) hat neue Freundin

Alan Hamel (88) hat nach dem Tod seiner Frau Suzanne Somers (✝76) im Oktober 2023 wieder Liebe in seinem Leben gefunden. Der 88-jährige Produzent bestätigte gegenüber Page Six, dass er mit Joanna Cassidy, der früheren Co-Star seiner verstorbenen Ehefrau, eine Beziehung eingegangen ist. Die beiden wurden vor Kurzem in Malibu gesichtet, wo sie gemeinsam Zeit verbrachten. Alan und Suzanne waren seit 1977 verheiratet. Während der Dreharbeiten zur Miniserie "Hollywood Wives" im Jahr 1985 lernten sich Joanna und Suzanne kennen. Alan betonte aber auch: "Ich weiß nicht, wohin diese Beziehung führen wird."

Joanna Cassidy, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie "Blade Runner" und "Falsches Spiel mit Roger Rabbit", ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood. Sie und Alan verbindet eine lange Bekanntschaft. Bereits in den 1970ern war sie Gast in Alans Show in Kanada. Jahre später kreuzten sich ihre Wege erneut am Set der von Jackie Collins (✝77) inspirierten Miniserie. "Joanna ist extrem erfolgreich. Sie ist mit Abstand die am härtesten arbeitende und aktivste Schauspielerin in Hollywood seit weit über 50 Jahren", schwärmte Alan über seine neue Partnerin und ergänzte liebevoll: "Sie ist eine großartige Mutter für ihre beiden erwachsenen Kinder, nimmt an vielen Spendenaktionen für Rettungskräfte teil und kümmert sich um ihre vier Katzen. Sie ist keine Hollywood-Schnalle und wir lachen viel."

Nach Suzannes Tod hatte Alan offen über seine Trauer gesprochen. Suzanne hinterließ eine Lücke im Leben ihres Mannes, der sicher ist, dass ihre Präsenz immer spürbar bleibt. Es war Suzanne selbst, die Alan ermutigte, nach ihrem Tod weiterzuleben und glücklich zu sein. Die tiefe Verbindung, die die beiden über 46 Jahre Ehe miteinander teilten, scheint auch in Alans Vertrauen in einen neuen Lebensabschnitt weiterzuleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers 2022 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Joanna Cassidy. Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers, Januar 2017

Anzeige