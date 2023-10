Bestätigt: Daran starb die Schauspielerin Suzanne Somers!

Suzanne Somers wird von ihren Liebsten und Fans schmerzlich vermisst. Um die US-Schauspielerin wurden vor wenigen Tagen traurige Neuigkeiten bekannt: Mit 76 Jahren starb sie im Kreise ihrer Familie. Die Blondine litt fast 20 Jahre an Brustkrebs. Dennoch blieb sie stets positiv und genoss ihr Leben in vollen Zügen. Nun ist bekannt, warum genau Suzanne letztlich aus dem Leben schied.

Wie Suzannes Sterbeurkunde bestätigt, die The Blast vorliegt, starb sie an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. In den Dokumenten wird die Todesursache als "Brustkrebs mit Hirnmetastasen" angegeben. Zudem litt die 76-Jährige an Bluthochdruck sowie Hydrozephalus, eine krankhafte Erweiterung der Räume im Gehirn, die mit Hirnwasser gefüllt sind.

Wenige Tage nach ihrem Tod hätte Suzanne eigentlich ihren 77. Geburtstag feiern sollen. Zu ihren Ehren holten Familie und Freund den Ehrentag der Schauspielerin nach. Mit Torte und einem Ständchen zollten ihre Liebsten der "Eine starke Familie"-Bekanntheit den Tribut.

Getty Images Suzanne Somers, Schauspielerin

Getty Images Suzanne Somers im April 2018

Instagram / suzannesomers Suzanne Somers' Familie feiert ihren Geburtstag

