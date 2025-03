Witwer von Suzanne Somers erschafft KI-Zwilling von ihr

Alan Hamel (88), der Witwer der verstorbenen Schauspielerin Suzanne Somers (✝76), hat gemeinsam mit einem KI-Unternehmen eine außergewöhnliche Möglichkeit gefunden, die Erinnerung an seine geliebte Frau lebendig zu halten. Der Produzent arbeitete mit der Firma Hollo zusammen, um ein KI-Modell von Suzanne zu erstellen. Besonders bemerkenswert: Das digitale Ebenbild des Leinwandstars orientiert sich an ihrer berühmten Rolle in der Serie "Herzbube mit zwei Damen". Bei einer öffentlichen Konferenz wurde die KI-Version von Suzanne vor wenigen Tagen präsentiert. Alan setzte sich nach den Berichten von OK! neben die virtuelle Suzanne, die in einem weißen Hemd und einem schwarzen Blazer auf einem Bildschirm zu sehen war. Als er die KI-Modellierung fragte, ob sie Alan Hamel kenne, antwortete diese: "Natürlich tue ich das. Er war mein wunderbarer Ehemann für 55 Jahre."

Laut dem kanadischen Entertainer spiegelt die künstliche Suzanne nicht nur optisch, sondern auch im Wesen die Frau wider, die ihm so viel bedeutet hat. Die KI-Version des Serienstars erinnerte sich im Gespräch mit Alan an glückliche Momente ihrer Ehe und betonte, wie wichtig Lachen für ihre Beziehung war: "Es sind diese unbeschwerten Momente, die uns wirklich näher zusammengebracht haben."



Suzanne und Alan hatten 1977 geheiratet und waren bis zu ihrem Tod im Jahr 2023 ein unzertrennliches Paar. Die Blondine, die fast 20 Jahre gegen den Brustkrebs kämpfte, starb am 15. Oktober 2023 in Palm Springs. Alan verfasste seiner geliebten Ehefrau kurz vor ihrem Tod noch ein rührendes Gedicht. "55 Jahre zusammen, 46 Jahre verheiratet und in 42 Jahren nicht mal eine Stunde getrennt. Selbst das reicht nicht aus", lautete unter anderem eine Strophe.

Getty Images Suzanne Somers bei der Verleihung ihres Sterns auf dem Walk of Fame, Januar 2003

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers 2022 in New York

