Für Alan: Suzanne Somers sang posthum bei ihrer Trauerfeier

Sie sorgt an ihrer eigenen Trauerfeier für eine Überraschung! Mitte Oktober hatte die Schauspielerin Suzanne Somers (✝76) nach Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren. Vor wenigen Wochen wurde sie schließlich beigesetzt – und zwar mit einer Feier, die sich gewaschen hat! Ihr Ehemann Alan Hamel (87) schmiss eine fröhliche Cocktailparty für die Verstorbene. An ihrer eigenen Beerdigung sorgte sie selbst auch für eine Überraschung: Suzanne sang ein Liebeslied für ihren Mann.

Wie People berichtet, wollte die 76-Jährige sicherstellen, dass sich ihr geliebter Mann auch nach ihrem Tod wertgeschätzt fühlt. In einer aufgezeichneten Botschaft sang Suzanne auf ihrer eigenen Trauerfeier den Klassiker "A Song for You" von Leon Russell. Diesen habe sie ihrer großen Liebe Alan gewidmet. Der Song hat eine besondere Bedeutung für den 87-Jährigen: "Suzanne hat es mir jeden Abend auf der Bühne in Las Vegas vorgesungen. Jedes Mal, wenn sie es sang, weinte Suzanne, ich weinte und jeder einzelne im Publikum auch."

Für Suzannes Beerdigung ließ sich Alan etwas Besonderes einfallen: Die US-Amerikanerin wurde mit ihren Wanderschuhen bestattet. Der Witwer verriet People, dass er seiner Liebsten die Stiefel der Marke Timberland einst geschenkt hatte: "Suzanne hatte nie wirklich Stiefel, die für Wanderungen auf den Felsen geeignet waren, also habe ich die Timberland-Stiefel bestellt." Um dem Geschenk eine persönliche Note zu verleihen, habe er einige Worte auf die Schuhe geschrieben. "Jedes Mal, wenn sie die Timberlands anhatte, sagte sie: 'Ich trage dich und meine Stiefel werden mich beschützen'", führte Alan aus.

Getty Images Suzanne Somers, Schauspielerin

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers im Januar 2019

Getty Images Alan Hamel im Januar 2017 in Palm Springs

