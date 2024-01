Alan Hamel glaubt: Suzanne Somers' (†) Geist ist bei ihm!

Der Tod seiner Ehefrau Suzanne Somers (✝76) beschäftigt Alan Hamel (87) wohl sehr intensiv. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die traurige Nachricht vom Ableben der "Eine starke Familie"-Bekanntheit die Runde gemacht – Suzanne verstarb an den Folgen ihrer schweren Brustkrebserkrankung. Doch ihr langjähriger Gatte glaubt, der Geist seiner besseren Hälfte sei noch um ihn: Alan glaubt nun an ein Leben nach dem Tod!

Der Grund für diese Einstellung sei, dass nachdem Suzanne verstorben war, drei merkwürdige Dinge an einem Tag passiert seien, wie er Page Six berichtet. Erst sei ein Kolibri durch verschiedene Räume geflogen bis er sich auf einem Foto des Ehepaares niederließ, plötzlich "sprang der Kamin von ganz allein an und ertönte Musik von Suzannes Lieblingskomponisten", plaudert er aus. Außerdem spüre er beim Einschlafen, dass seine Herzensdame neben ihm liege. Er könne sich nun ein Leben nach dem Tod vorstellen – dieser Gedanke mache den Trauerprozess "auf jeden Fall einfacher".

Kurz vor ihrem Tod hat der Witwer der Hollywood-Ikone noch ein rührendes Geschenk gemacht: Alan schrieb Suzanne ein selbstverfasstes Gedicht. "Ich bin wieder bei den Gefühlen. Es gibt keine Worte. Es gibt keine Taten. Keine Versprechen. Keine Erklärungen. Also werde ich es ’Wir’ nennen, das einzigartige, magische, unbeschreiblich wunderbare ’Wir’", lauten ein paar Zeilen des emotionalen Inhalts.

Anzeige

Getty Images Suzanne Somers im April 2022

Anzeige

Getty Images Alan Hamel im Januar 2017 in Palm Springs

Anzeige

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de