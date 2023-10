Die Promis trauern nach Krebstod um Suzanne Somers (†76)

Die Trauer um Suzanne Somers (77) ist groß. Am Sonntagabend machten die erschütternden News die Runde: Die Schauspielerin ist tot – nach jahrelangem Kampf verlor die US-Amerikanerin gegen den Brustkrebs. Nur einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag starb die Blondine im Kreise ihrer Liebsten. Die Nachricht von Suzannes Tod sorgt in Hollywood für eine Menge Anteilnahme: Zahlreiche Promis nehmen jetzt Abschied.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Khloé Kardashian (39) ihre Gefühle mit ihren Fans. "Das hier tut mir im Herzen weh. Ich werde deine positive, liebevolle Einstellung zum Leben nie vergessen. Dein süßes Herz und deinen sanften Geist!", schreibt die Reality-TV-Darstellerin. Ebenso emotional zeigt sich Bethenny Frankel (52) in einem Posting: "Ich hatte wirklich so viel Respekt vor ihr. Und was für ein wunderbarer Mensch. Es tut mir sehr, sehr leid. Mein Beileid an Suzannes Familie!" Auch Barry Manilow (80), Olivia Munn (43) und Andy Cohen (55) teilen ihre Trauer im Netz.

Bei Suzanne war 2000 erstmals Krebs diagnostiziert worden. Jahrelang galt sie eigentlich als krebsfrei – doch im August verkündete sie dann, erneut erkrankt zu sein. Nur wenige Wochen später folgte schließlich die Nachricht ihres Todes.

