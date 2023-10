Kurz nach Tod: Familie feiert Suzanne Somers' Geburtstag

Suzanne Somers (✝76) wird noch einmal von ihren Liebsten geehrt! Einen großen internationalen Namen hatte sich die Schauspielerin in der Sitcom "Eine starke Familie" gemacht. Auch in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen hatte sie mitgewirkt. Vor wenigen Tagen erschütterten jedoch traurige Nachrichten die Öffentlichkeit: Die "Herzbube mit zwei Damen"-Darstellerin starb einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag. Trotz ihrer Trauer zelebrieren Suzannes Angehörigen nun ihren großen Tag.

Auf Instagram teilt Suzannes Familie einen Clip, in dem sie für den Filmstar liebevoll "Happy Birthday" singt. In ihrer Mitte befindet sich dabei eine lilafarbene Geburtstagstorte, auf der Kerzen brennen. In dem Beitrag bedanken sich die Angehörigen zudem für all die Liebe und Zuneigung, die der Schauspielerin entgegengebracht wurden: "Die tröstlichste Geste ist zu hören, wie sehr Suzanne all eure Leben beeinflusst hat."

Auch Suzannes Sohn hat sich bereits mit rührenden Worten an seine Mama erinnert: "Sie war eine Freundin, eine Ehefrau, eine Schwester, eine Tochter, eine Entertainerin, eine Ikone und eine Legende. Aber für mich war sie einfach nur Mom!" Der Serienstar habe Bruce Junior stets gelehrt, freundlich zu sein und aus dem Herzen zu sprechen. Er fügte hinzu: "Nenn mich gierig, aber 57 Jahre waren nicht genug. Ich liebe dich so sehr!"

Anzeige

Getty Images Suzanne Somers im April 2022

Anzeige

Instagram / suzannesomers Suzanne Somers' Familie feiert ihren Geburtstag

Anzeige

Instagram / brucesomersjr Suzanne Somers und ihr Sohn Bruce

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de