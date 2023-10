Britney enthüllt: Vater Jamie war ein gemeiner Alkoholiker

Britney Spears (41) musste viel über sich ergehen lassen. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me" sorgt die Pop-Prinzessin aktuell für viel Gesprächsstoff. In dem Buch nimmt die "Toxic"-Interpretin kein Blatt vor den Mund. Auch beim Thema Kindheit bekommt vor allem einer sein Fett weg – Vater Jamie Spears (71). Dass dieser kein gutes Verhältnis zu seiner berühmten Tochter pflegt, ist kein Geheimnis. Britney verrät jetzt, dass sie jahrelang unter dem Alkoholkonsum ihres Vaters litt.

In Auszügen ihrer Memoiren, die The Sun vorliegen, erinnere sich die 41-Jährige demnach an die Blütezeit ihres Ruhms. Damals soll ihr Vater regelmäßig "so viel getrunken haben, bis er nicht mehr denken konnte. [...] Und als er betrunken war, wurde er richtig gemein", schreibt sie. Britney habe sich daraufhin davor gefürchtet, mit ihrem Vater in ein Auto zu steigen. Auf mehreren Seiten soll die Musikerin ihren Vater als gewalttätigen Alkoholiker beschreiben. Ihr gesamte Kindheit über sei er "gemein, gefühllos und kalt" gewesen.

Vor allem auch in Zeiten der Vormundschaft habe sie sehr unter dem Verhalten ihres Vaters Jamie gelitten. Dieser soll sich immer wieder negativ zu ihrem Äußeren geäußert haben. "Er sagte mir immer wieder, dass ich fett aussähe und dass ich etwas dagegen tun müsse", heiße es weiter in ihrem bevorstehenden Buch.

Getty Images Britney Spears bei der Pre-Grammy-Gala, 2017

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears, November 2008

