Vater Jamie hat Britney Spears mehrmals gesagt, sie sei fett

Britney Spears (41) packt aus. Die Sängerin hat schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie bald ihre Memoiren "The Woman in Me" veröffentlicht und darin ihre Seite der Geschichte erzählen will. Unter anderem geht es darin um ihre Karriere – aber auch um die Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (71), von der sie sich nach 13 Jahren befreien konnte. Ein erster Auszug aus Britneys Memoiren bringt schon traurige Details ans Licht.

People liegen schon vor der Veröffentlichung des Buches erste Seiten vor. Unter anderem erwähnt die "Toxic"-Interpretin, wie schwer es für sie war, schon seit Teenagerjahren für ihr Äußeres verurteilt zu werden. Das verschärfte sich in der Vormundschaft noch mehr: "Wenn ich schon dachte, dass es schlimm war, in der Presse wegen meines Körpers kritisiert zu werden, dann tat es noch mehr weh, wenn ich von meinem eigenen Vater darauf angesprochen wurde. Er sagte mir immer wieder, dass ich fett aussähe und dass ich etwas dagegen tun müsse", schreibt Britney.

In der Vormundschaft habe sich Britney außerdem wie ein "Roboter" gefühlt. "Dreizehn Jahre vergingen, in denen ich mich wie ein Schatten meiner selbst fühlte. Wenn ich daran zurückdenke, dass mein Vater und seine Mitarbeiter so lange die Kontrolle über meinen Körper und mein Geld hatten, wird mir schlecht", gibt sie zu.

Getty Images Jamie Spears im März 2008

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

