Sophia Bushs Ex äußert sich zur Beziehung mit Ashlyn Harris

Er meldet sich zu Wort! Sophia Bush (41) und Grant Hughes hatten sich im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Doch ihr Eheversprechen sollte nicht lange halten. Im August dieses Jahres machten traurige Neuigkeiten die Runde: Nur 13 Monate nach ihrer Hochzeit reichte die Schauspielerin die Scheidung von dem Unternehmer ein. Mittlerweile soll sie jedoch wieder auf Wolke sieben schweben: Erst kürzlich wurde ihr eine Romanze mit Fußballstar Ashlyn Harris (37) nachgesagt. Nun meldet sich Grant zu den Gerüchten zu Wort!

Nur kurze Zeit, nachdem berichtet wurde, dass Ashlyn und Sophia ein Paar sein sollen, scheint es kein böses Blut zwischen dem einstigen Paar zu geben. So zeigt sich der Ex-Mann des "One Tree Hill"-Stars froh über ihr vermeintlich neues Liebesglück. Sein Vertreter erklärt gegenüber Page Six: "Grant wird immer das Beste für Sophia wollen und unterstützt alles, was sie glücklich macht und erfüllt."

Vor ein paar Tagen verriet eine Quelle People, dass Sophia und Ashlyn auf ihrem ersten Date gewesen seien: "Nachdem sie jahrelang befreundet waren und sich in denselben sozialen Kreisen bewegt hatten, gingen Sophia und Ashlyn vor ein paar Wochen zum ersten Mal zum Abendessen aus."

Anzeige

Getty Images Sophia Bush, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Grant Hughes und Sophia Bush im April 2022

Anzeige

Getty Images Ashlyn Harris, Fußballerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de