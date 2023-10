Britney bestätigt: Justin Timberlake machte per SMS Schluss!

Sie erinnert sich an eine besonders schwere Zeit zurück. Die Memoiren von Britney Spears (41) sorgen derzeit für eine Schlagzeile nach der nächsten. Und das bereits vor ihrer offiziellen Veröffentlichung. Vor allem ihre turbulente Beziehung mit Justin Timberlake (42) thematisiert sie in dem bevorstehenden Buch im genauesten Detail. Diese führte von einem ungewollten Kind, über eine Abtreibung bis hin zur fatalen SMS des Sängers. Britney enthüllt, wie unpersönlich Justin damals die Beziehung beendet hat.

In "The Woman in Me" soll die 41-Jährige bestätigen, dass sie lediglich eine Textnachricht von Justin bekommen hat. Sie sei daraufhin "am Boden zerstört" gewesen und zog sogar in Erwägung, die Musikindustrie zu verlassen. "Ich habe mich in Louisiana wie im Koma gefühlt, und er lief fröhlich in Hollywood herum", soll sie laut der New York Times geschrieben haben. Auch aus diesem Grund zeigt sich die "Toxic"-Interpretin heute verärgert darüber, dass sie nach der Trennung von den Medien als die dargestellt wurde, "die das Herz von Amerikas Goldjungen gebrochen hat."

In ihrem Buch gibt die Musikerin aber auch zu, Justin untreu gewesen zu sein. Demnach hätten sie und der Tänzer Wade Robson (41) damals einige heiße Küsse ausgetauscht. "Wir waren eines Abends unterwegs [...]. Ich habe in dieser Nacht mit ihm rumgemacht", erinnert sich Britney. Das Ganze sei jedoch die "einzige Ausnahme" gewesen.

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake 2001 in New York

Anzeige

Getty Images Wade Robson, Choreograf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de