Miese Gage! Serkan und Samira ließen das Sommerhaus zappeln

Serkan (30) und Samira Yavuz (29) sind nicht so leicht zu haben! Das Influencer-Pärchen erfreut seine Fans schon bald im Fernsehen. In der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars stoßen die Bachelor in Paradise-Turteltauben als Nachrücker dazu – ganze sechs Folgen nach ihren Mitstreitern. Doch warum waren die beiden nicht von Anfang an dabei? Offenbar spielte das Geld dabei eine Rolle...

Im Interview mit Bild verrät Serkan jetzt: Den Eheleuten wurde zunächst eine miese Gage angeboten! "[Es war] nicht das, was wir uns vorgestellt haben", versichert er und ergänzt, anschließend verhandelt zu haben. Hinzugekommen sei dann der Drehstart – denn in diesem Zeitraum habe seine kleine Tochter Nova ihren ersten Geburtstag gefeiert. Diesen habe das Paar nicht verpassen wollen: "Nach langem Hin und Her haben wir uns letzten Endes wohler gefühlt, nach Novas erstem Geburtstag einzuziehen – mit der Gage, die dann auch angepasst wurde!"

Dass der Kampf der Realitystars-Sieger und seine Frau in Folge sieben die Bocholter Bruchbude beziehen, begeistert auch die Fans total. In einer Promiflash-Umfrage waren sich 52,4 Prozent der Teilnehmer einig, sich am meisten auf die zwei zu freuen. Neben den Yavuz' ziehen auch Princess Charming Hanna Sökeland und ihre Freundin Jessica Huber noch in die Show.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

RTL Jessi Huber und Hanna Sökeland, Sommerhaus-Kandidaten 2023

