Prinz Harry frustriert: Meghan will nicht in New York wohnen

Sind sie sich uneinig? Prinz Harry (39) hatte Herzogin Meghan (42) im Jahr 2016 kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später folgte die Traumhochzeit. Ihre beiden Kinder Archie (4) und Lilibet (2) machten ihr Glück perfekt. Im Jahr 2020 kehrten die Turteltauben dem Königshaus den Rücken und zogen in die USA, um sich eigenen Projekten zu widmen. Kürzlich machten sie einen Abstecher nach New York. Doch dieser Besuch sorgt nun wohl für Ärger zwischen Harry und Meghan!

Wie Mirror berichtet, soll der Herzog von Sussex laut einer Quelle den Wunsch haben, von ihrem ruhig gelegenen Anwesen in Kalifornien weg in die laute Stadt nach New York zu ziehen. "Die Wahrheit ist, dass er London verzweifelt vermisst und dass es ihm hilft, in der Stadt zu sein. Außerdem könnte er leicht für ein verlängertes Wochenende nach Hause fahren, wenn sie in New York leben würden", erklärt der Insider. Meghan dagegen soll von den Plänen gar nicht begeistert sein, sondern lieber in ihrem Haus in der Nähe von Hollywood bleiben wollen.

Dass die Eheleute sich über ihren Wohnort nicht einig sind, ist nichts Neues. Schon länger wird gemunkelt, dass Harry angeblich am liebsten zurück nach London ziehen möchte, während das für seine Frau nicht infrage kommen soll. "Das Paar ist sich in dieser Frage uneinig, aber sie werden sich bald nach einem eigenen Anwesen in der Nähe von London umsehen", verrät der Informant.

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

