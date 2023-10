36. Woche: So geht es schwangerer Chethrin Schulze aktuell

Sie ist in freudiger Erwartung. Chethrin Schulze (31) könnte aktuell kaum glücklicher sein. Die Blondine, die mit TV-Formaten wie Love Island bekannt wurde, erwartet erstmals Nachwuchs. Gemeinsam mit ihrem Partner scheint der Realitystar bereits voller Vorfreude zu sein. Das zumindest gibt sie ihren Followern in den sozialen Medien regelmäßig zu verstehen. Auch jetzt gewährt sie wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft: Wenige Wochen vor der Geburt verrät Chethrin ihre Gefühlslage.

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Follower wissen, ob sie ihr Baby im Oktober oder November erwarte. "Das wechselt von Stunde zu Stunde. [...] Gestern hatte ich 4 Stunden so starke Wehen, dass ich fast loswollte, dann waren sie wieder weg. [...] Dann fühle ich mich, als ob ich einen Marathon laufen könnte", entgegnet Chethrin. Zudem verrät sie, auch während des Wochenbetts auf "ganz viel Unterstützung" setzen zu können. Auf die Frage, ob es besser sei, eher früher oder später Mutter zu werden, antwortet sie: "Würde da gar nichts empfehlen. [...] Für mich ist es jetzt mit 31 Jahren so passend wie nie zuvor."

Auch über ihren Partner verrät Chethrin das ein oder andere Detail. Dieser freue sich sehr auf ihren Nachwuchs. "Man merkt, dass er die Schwangerschaft mit mir genießen kann [...]. Ich finde, dass er aufgeregter ist als ich, aber das finde ich so niedlich", schwärmt die werdende Mama daraufhin.

Chethrin Schulze, Influencerin

Chethrin Schulze, TV-Star

Chethrin Schulze mit ihrem Partner

