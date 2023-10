Alex (37) verzweifelt: Cher (77) hat zu viel Lust auf Sex!

Cher (77) würde das Schlafzimmer wohl am liebsten gar nicht mehr verlassen! Die US-amerikanische Popdiva hatte sich vor über einem Jahr in den rund 40 Jahre jüngeren Produzenten Alexander Edwards verliebt. Nach einer kurzen Beziehungspause im Frühling 2023 geht das Paar seit einigen Wochen wieder Hand in Hand durchs Leben. Doch kriselt es etwa schon wieder? Im Moment soll Alex jedenfalls ziemlich verzweifelt sein – und zwar aufgrund von Chers übermäßigem Verlangen nach Sex!

"AE ist frustriert und weiß nicht, was er tun soll", behauptet ein Insider jetzt gegenüber National Enquirer. Der Musiker komme bei Chers starker Lust nach Sex im Moment gar nicht hinterher. "Es ist zu viel für ihn geworden und ehrlich gesagt, ist es eine Belastung für die Beziehung", verdeutlicht der Promi-Experte und hebt hervor: "Sie macht ihn fertig – und das muss schon etwas heißen, wenn man den Altersunterschied bedenkt!"

Chers gesteigerte Libido hat angeblich auch einen Grund! "Das Liebescomeback mit Alex hat sie quasi um 40 Jahre jünger gemacht", erklärt der Informant und fügt hinzu: "Sie erzählt ihren Freunden, dass es ihr gesundheitlich so gut geht wie seit Jahren nicht mehr – und das hat eine Auswirkung auf ihre gesteigerte Lust!"

Getty Images Cher auf der Pariser Fashion Week 2023

Getty Images Alexander Edwards und Cher im März 2023

Getty Images Cher im März 2023

