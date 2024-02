Nach verlorener Vormundschaft: Cher lacht den Schmerz weg

Sie lässt es sich nicht anmerken! Chers (77) Antrag auf Notfallvormundschaft für ihren Sohn Elijah Blue Allman (47) wurde vor wenigen Tagen vom Gericht abgelehnt. Die Sängerin wollte Vormund ihres Sohnes werden, da dieser als psychisch angeschlagen und drogenabhängig gilt. Das Gericht entschied sich jedoch aufgrund fehlender Beweise gegen den Antrag der Popikone. Trotzdem scheint Cher nicht den Kopf hängen zu lassen!

Bei einer Grammy-Party zeigt sich die Sängerin nach dem Urteil nun das erste Mal in der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin kommt in Begleitung ihres 39 Jahre jüngeren Freundes Alexander Edwards. Die beiden scheinen trotz der gerichtlichen Entscheidung in Partystimmung zu sein. Wie frisch verliebt tragen sie zueinander passende Outfits ganz in Schwarz. Während Cher ihren Look mit süßen Glitzer-Jeans abrundet, bleibt der Rapper eher klassisch im Blazermantel. Ganz Gentleman-like hält Alexander seiner doppelt so alten Freundin sogar die Tür auf.

Auch Chers Sohn Elijah scheint nach dem Gerichtsurteil nach vorne zu schauen. Vor wenigen Tagen meldete sich der Musiker auf Instagram zurück. Er teilte ein Foto von sich in Schwarz-Weiß, das er mit einem Zitat versah. Ich bin in den Wald gegangen, weil ich bewusst leben und mich auf das Wesentliche beschränken wollte", schrieb der 47-Jährige.

Anzeige

Action Press Cher und ihr Sohn Elijah

Anzeige

ActionPress Alexander Edwards und Cher bei einer Grammy-Party 2024

Anzeige

Instagram / elijahblueoffic Elijah Blue Allman im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de