Nach Vormundschaftsstreit: Chers Sohn fordert Geldstrafe

Ob sich das Mutter-Sohn-Duo jemals wieder annähern wird? Vor wenigen Monaten stellte Cher (77) einen Antrag für die Vormundschaft ihres Sohnes Elijah Blue Allman (47) – und scheiterte. Nun scheint Elijah zum Gegenschlag auszuholen. Wie die Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen, zeigen, fordert der 47-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 2.700 Euro von seiner berühmten Mutter. Wie aus der Klage hervorgeht, behauptet Elijah, er wolle sein "Arzt-Patienten-Privileg und Informationen" schützen und "ungerechtfertigte Belästigung, Verlegenheit, Unterdrückung" vermeiden.

Begonnen hatte der Streit im Oktober vergangenen Jahres: Die Sängerin hatte angeblich mehrere Männer beauftragt, ihren Sohn zu entführen und ihn aufgrund seiner Drogenprobleme in eine Reha-Klinik einzuweisen. Wenig später ging Cher sogar vor Gericht, um die Vormundschaft für Elijah zu erlangen. "Elijah ist prinzipiell nicht in der Lage, seine finanziellen Mittel selbst zu verwalten, da er unter schweren psychischen Problemen und Drogenmissbrauch leidet", hieß es damals in dem Antrag. Der zuständige Richter entschied jedoch dagegen, wie People berichtete. "Ich habe bis heute keine Beweise gesehen, die eine vorübergehende Notfallvormundschaft rechtfertigen würden", erklärte er sein Urteil.

Was wohl Cher von der Aktion ihres Sohnes hält? Zuletzt wurde sie Anfang Februar bei einer Grammy-Party gesehen: An der Seite ihres 39 Jahre jüngeren Partners Alexander Edwards strahlte die Schauspielerin dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi entgegen – und das, obwohl erst kurz zuvor bekannt geworden war, dass sich das Gericht aufgrund fehlender Beweise gegen den Antrag der "If I Could Turn Back Time"-Interpretin entschied. Dabei bewies das Paar wieder einmal, dass es auch in schweren Zeiten zueinanderhält – und auch modisch ganz auf einer Wellenlänge ist: Während Cher eine dunkle Hose mit glitzernden Applikationen trug, wählte ihr Freund einen schwarzen Mantel, den er mit silbernen Accessoires kombinierte.

Anzeige

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Anzeige

ActionPress Alexander Edwards und Cher bei einer Grammy-Party 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de