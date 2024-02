Cher ist auf der Hochzeit ihres Sohnes Chaz nicht erwünscht!

Sie soll nicht kommen! Die Sängerin Cher (77) hat nicht das beste Verhältnis zu ihren Söhnen. Besonders mit Elijah Blue Allman (47) krachte es zuletzt sehr. Die "Believe"-Interpretin wollte die Vormundschaft für ihn übernehmen, doch das Gericht wehrte den Antrag ab. Auch mit Chaz Bono (54) soll sie sich nicht mehr so gut verstehen. Der Schauspieler wird bald heiraten: Und Chaz hat wohl nicht vor, seine Mutter Cher einzuladen.

Ein Insider berichtet gegenüber In Touch, dass die 77-Jährige von der Gästeliste gestrichen wurde: "Und sie fühlen sich auch nicht allzu schlecht dabei." Aber was ist der Grund dafür? "Sie wollen eine einfache Zeremonie ohne Chers Theatralik", behauptet die Quelle weiter. Es soll sich an dem Tag nur um Chaz und Shara drehen und nicht um den Popstar.

Cher meldete sich bisher nicht zu diesen News. Auch nach der verlorenen Vormundschaft gab sie kein Statement ab, sondern zeigte sich einfach gutgelaunt bei einer Grammy-Party. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Alexander strahlte die Musikerin bis über beide Ohren und ließ sich den Schmerz der vergangenen Wochen nicht anmerken.

Anzeige

Getty Images Chaz Bono, Chers Sohn

Anzeige

Instagram / therealchazbono Shara und Chaz Bono im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Cher mit ihrem Elijah Blue, 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de