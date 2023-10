Endlich offiziell: Sylvie Meis zeigt sich mit neuem Freund!

Sylvie Meis (45) macht es offiziell! Anfang des Jahres hatte sich die Moderatorin von Niclas Castello nach nur drei Jahren Ehe getrennt. In den vergangenen Wochen tauchten immer wieder Spekulationen auf, dass die Beauty mittlerweile einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Auch Fotos, die das angebliche Liebespaar zeigen sollen, machen die Runde. Nun macht es Sylvie aber offiziell und erscheint mit ihrem neuen Partner auf einem Event!

Aufnahmen zeigen das glückliche Paar auf dem Dr. Emi Arpa Skin Launch Event in Berlin. Dort posiert die hübsche Niederländerin gemeinsam mit ihrer neuen Liebschaft Wim Beelen vor einer Fotowand. Eng aneinander angeschmiegt strahlen die beiden in die Kamera. In einem knappen dunkelblauen Kleid aus Samt, das tiefe Einblicke gewährt, lässt Sylvie nichts anbrennen – da ist es kein Wunder, dass ihre neue Flamme sie eng an sich drückt und scheinbar gar nicht mehr loslassen möchte.

Bereits auf der Hochzeit der Schönheitsärztin Dr. Emi Arpa tauchte ein verräterisches Video auf Instagram auf. Darin ist Sylvie zu sehen, wie sie eng umschlungen mit ihrer neuen Liebschaft tanzt. Schon dort konnten die beiden frisch verliebten Turteltauben gar nicht die Hände voneinander lassen: Immer wieder liegen sie sich in dem Video in den Armen und schaukeln gemeinsam im Takt der Musik.

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis, Juli 2023

