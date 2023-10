Mick Schumacher postet neue Fotos mit seiner Freundin Laila!

Mick Schumacher (24) und seine Freundin sind total verliebt! Im August wurde gemunkelt, dass der Sohn von Michael Schumacher (54) vergeben ist. Nach wenigen Wochen bestätigte der Formel-1-Rennfahrer, dass er mit dem dänischen Model Laila Hasanovic zusammen ist. Seitdem zeigten sich die Turteltauben auch auf einem Event. Abseits des Medienrummels genießt das Pärchen die Zweisamkeit in der Heimat der Beauty: Mick und Laila teilen süße Schnappschüsse aus Dänemark!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 24-Jährige eine Reihe von Aufnahmen, die ihn mit Laila an seiner Seite zeigen. In Kopenhagen schienen die beiden die Zeit zu zweit zu genießen – ob in der Natur oder bei einer romantischen Datenight: Mick und seine Liebste wollten ihre Community unbedingt daran teilhaben lassen.

Anfang Oktober heizten die zwei dann ordentlich die Gerüchteküche an. Laila teilte ein Foto, das für viel Aufsehen sorgte. Ihren Ringfinger zierte ein mit Brillanten besetzter Klunker, der sehr nach einem Verlobungsring aussah. Daher fragte ein Instagram-User: "Hat Mick dir einen Antrag gemacht?". Doch Laila äußerte sich bisher nicht dazu.

Anzeige

Xpb.Cc Limited / ActionPress Mick Schumacher und Laila Hasanovic im September 2023

Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Laila Hasanovic 2023

Anzeige

Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic, dänisches Model

Anzeige

Was denkt ihr über die gemeinsamen Schnappschüsse von Mick Schumacher und seiner Laila? Total romantisch! Ich hätte mir noch mehr private Einblicke gewünscht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de