Heißer Schnür-Look: So sexy feiert Kim Kardashian Geburtstag

Zu diesem Anlass wirft sich Kim Kardashian (43) so richtig in Schale! Der US-amerikanische Mega-Star begeistert seine vielen Fans regelmäßig mit seiner Kleiderwahl: Sei es in der Show The Kardashians, auf dem roten Teppich oder bei Events – die Tochter von Kris Jenner (67) ist mit ihren Outfits immer ein Gesprächsthema. Auch für ihren 43. Geburtstag putzt sich die Unternehmerin so richtig raus: Kim erscheint in einem supersexy Look zu ihrer Party!

Auf diesem neuen Foto ist die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin gerade auf dem Weg zu ihrer Fete in dem Promi-Restaurant Funke in Beverly Hills: Auf dem Schnappschuss trägt Kim ein knallrotes Kleid mit zahlreichen Cut-outs und Schnür-Details. Dazu kombiniert sie eine Frisur im Wetlook, eine schwarze Sonnenbrille sowie eine schwarze Handtasche.

Natürlich zelebriert Kim ihren Ehrentag nicht allein – bei der fulminanten Feier standen viele hochkarätige Promis auf der Gästeliste! Neben ihrer Mutter Kris, ihren Schwestern Khloé Kardashian (39) und Kylie (26) und Kendall Jenner (27) ist auch Hailey Bieber (26) und Ivanka Trump (41) mit von der Partie.

Getty Images Kim Kardashian in Paris 2023

Getty Images Kim Kardashian im September 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

