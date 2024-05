Wegen Traumfrau: Cedric Beidinger lernt niemanden kennen

Cedric Beidinger rudert zurück. Nach der Trennung von seiner Ex Hanna Annika (26) gab der Realitystar vor wenigen Wochen zu, wieder jemanden kennenzulernen. Auf Nachfrage von Promiflash beim Bild-Renntag räumt Cedric jedoch ein, dass er seine Pläne längst wieder verworfen hat: "Ich bin offen für alles. Ich date aber jetzt auch nicht mehr so oft, weil ich etwas Ernstes suche." Der Hottie warte auf einen Zufall, um die Frau fürs Leben zu finden: "Vielleicht läuft man sich über den Weg. Man darf das nicht erzwingen, es muss einfach passen."

Cedric wisse auch schon genau, wie seine Auserwählte sein soll. "Meine Traumfrau sollte auf jeden Fall wissen, was sie möchte. Mit ihr soll man Spaß haben, sich mal raufen können, diskutieren können, ein gemeinsames Ziel auf jeden Fall haben – ein Team sein", stellt der Forsthaus Rampensau-Kandidat im Gespräch mit Promiflash klar und fügt hinzu: "Es ist ganz, ganz wichtig im Vorhinein zu klären, was man im Leben möchte, welche Ziele man hat – Familie zum Beispiel."

Wenige Wochen zuvor hörte sich das noch ganz anders an. Auf die Nachfrage eines Followers, ob er momentan eine Frau kennenlerne, antwortete Cedric in seiner Instagram-Story: "Es gibt auf jeden Fall jemand Neues – es ist so, dass ich jemanden kennenlerne. [...] Ich lerne jemanden intensiver kennen." Der Influencer wollte sich aber nicht festlegen: "Wohin es am Ende geht, weiß niemand. Aber es fühlt sich gut an. [...] Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt."

ActionPress/ Bieber, Tamara Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr.Sindsen

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "#CoupleChallenge"-Sieger 2021

Denkt ihr, Cedric wird seine Traumfrau bald finden? Ja, davon gehe ich aus! Nee, wenn er nicht danach sucht, wird er sie auch nicht finden... Ergebnis anzeigen



