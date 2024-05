Noel Gallagher ist verliebt: Das ist über seine Neue bekannt

Noel Gallagher (56) schwebt wieder auf Wolke sieben! Wie The Sun erfahren haben will, handelt es sich bei der neuen Freundin des Oasis-Stars um Sally Mash. Sie betreibt einen Club für exklusive Mitglieder im Londoner Westen. Zuvor soll sie Luxusreisen für Reiche verkauft und für eine Firma gearbeitet haben, die Privatjets chartert. Auch die VIP-Betreuung für den Fußballverein Queens Park Rangers gehört wohl zu ihren vergangenen Jobs. In den 90ern hatte sie eine Beziehung mit dem DJ Dr. Neil Fox.

Vor wenigen Monaten hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Noel mit einer anderen Sally anbandeln soll. David Beckhams (49) Maskenbildnerin Sally O'Neill soll ihn im vergangenen Jahr zu einem seiner Konzerte begleitet und auch seine Tochter Anais kennengelernt haben. Sie selbst erklärte kurze Zeit später allerdings in ihrer Instagram-Story, dass das nicht der Wahrheit entspreche: "Das ist mir neu – ich habe ihn noch nie getroffen."

Im Januar des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich Noel und seine damalige Ehefrau Sara MacDonald nach 22 Jahren Ehe getrennt haben. Zehn Monate später war die Scheidung offiziell durch. The Sun berichtete, dass Noel seiner Ex rund 20 Millionen Pfund, also umgerechnet etwa 23 Millionen Euro zahlen sowie das Anwesen in Hampshire in London hinterlassen müsse.

Getty Images Noel Gallagher , Musiker

Getty Images Noel Gallagher im Januar 2023

