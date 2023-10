Insider sicher: Rihanna plant Comeback und Welttournee!

Plant sie ihr Comeback? Rihanna (35) wurde 2007 mit ihrem Mega-Hit "Umbrella" weltberühmt. Seitdem gehört sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Auch privat könnte es für sie wohl nicht besser laufen: Gerade erst durfte sie zusammen mit ihrem Partner ASAP Rocky (35) ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Daher nimmt sich die Zweifach-Mama zurzeit eine kleine Auszeit. Doch nun verrät ein Insider, dass Rihanna bereits ihr großes Comeback plant!

Wie eine Quelle Mirror berichtet, soll die Sängerin eine große Comeback-Tour für das Jahr 2024/2025 planen. Zudem arbeite sie wohl bereits an zwei neuen Alben und habe anscheinend einen knapp 37 Millionen Euro schweren Plattenvertrag mit Live Nation abgeschlossen: "Der Vertrag wurde geschlossen, um eine Welttournee zu ermöglichen. Ihr kreatives Team arbeitet in aller Stille in Los Angeles daran, alles zusammenzustellen, während sie ihre Familie großzieht." Ein genaues Datum stehe allerdings noch nicht fest: "Sie wird mit der Liveshow beginnen, sobald sie bereit ist, wieder zu arbeiten", erklärt der Informant.

Erst mal genieße die Mama jedoch ihre Zeit mit der Familie. Ob die Familienplanung nach zwei Kindern bereits abgeschlossen ist, ist wohl noch nicht in Stein gemeißelt. "Rihanna liebt Kinder und ein Mädchen wäre fantastisch, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob sie noch mehr Kinder wollen", erklärte ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber US Weekly.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images Rihanna, Sängerin

Aissaoui Nacer / SplashNews.com Rihanna mit ihrem Sohn auf dem Arm

