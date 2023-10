Julian Zietlow bricht endlich Schweigen über Kate-Trennung!

Julian Zietlow (39) lässt seine Fans nicht mehr länger im Dunkeln tappen. Der Fitnessinfluencer lernte während seiner Zeit in Thailand Kate Kolosovskaia kennen und lieben. Immer wieder zeigten sich die beiden verliebt im Netz und sprachen auch ganz offen über ihr Liebesleben. Doch im September verkündeten sie dann, dass sie nicht länger ein Paar sind. Über die Trennungsgründe hielt sich Julian bislang zurück – nun bricht er jedoch sein Schweigen.

In seiner Instagram-Story liefert der Unternehmer eine ausführliche Erklärung für das Liebes-Aus mit der Russin. "Schon als es angefangen hat, waren unüberbrückbare Differenzen […] da", erklärt er. Ihre Liebe zueinander sei allerdings so intensiv gewesen, dass sie sich trotz der verschiedenen Vorstellungen vom Leben darauf eingelassen haben. Als der 39-Jährige jedoch zurück nach Berlin zu seinen Kindern geflogen ist, habe das für ein großes Gefühlschaos und viele Diskussionen am Telefon gesorgt. "Wir haben uns getrennt, weil wir uns für uns selbst entschieden haben", verrät er und begründet das: "Sie konnte sich nicht einmal mehr dafür freuen, dass ich mir vor Gericht erkämpft habe, dass ich mein Sorgerecht behalte und unbegleiteten Umgang mit meinen Kindern habe. […] Ich habe ihr gesagt: 'Wenn du dich dafür nicht freuen kannst, dann verpiss dich.'"

All das habe dazu geführt, dass Julian und Kate unglücklich wurden, auch wenn ihre Liebe zueinander noch immer stark gewesen sei. Nach einem Streit am Telefon entschloss sich die Brünette dann, die Beziehung auf eine ruhige Art zu beenden. "Das war die friedlichste, gütigste und einvernehmlichste Trennung, die ich je erlebt habe", erinnert sich der zweifache Vater daran zurück, stellt aber klar: "Diese Beziehung war wundervoll. […] Ich bereue nichts – auch nicht mein Tattoo oder Investitionen […]. Dass ich mich so in die Liebe habe fallen lassen, ist das Schönste, was es gibt – auch mit Trennung."

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Juni 2023

Collage: Instagram Julian Zietlow mit seinen Töchtern

Instagram / julianzietlow Kate Kolosovskaia und Julian Zietlow im Mai 2023

