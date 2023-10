Krasses Umstyling: Melissa Damilia hat jetzt feuerrote Haare

Melissa Damilia (28) wagt eine Typveränderung! Die einstige Bachelorette hält ihre Community in den sozialen Medien mit regelmäßigen Updates aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Auf den Plattformen bekommt die Influencerin nicht nur immer wieder für ihre Outfits und ihr Lächeln Komplimente – die Fans feiern auch ihre lange brünette Mähne. Doch diese Frisur ist jetzt passé: Melissa trägt ihre Haarpracht jetzt in einem kräftigen Feuerrot!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Beauty nun einen Clip, in dem sie sich während eines Besuchs beim Friseur zeigt. In dem Video präsentiert sich Melissa nicht nur beim Färben – nach der Prozedur posiert sie auch total stolz mit ihrer neuen roten Mähne. "Ich habe mich so lange nicht getraut", betont der frischgebackene Rotschopf und schwärmt: "Ich liebe es absolut!"

Und was sagen Melissas Fans zu der farbenfrohen Typveränderung? "Oh mein Gott, wie geil!", "Oh, wie schön" oder auch "Die Farbe ist der Hammer", jubeln beispielsweise drei User. Andere sind hingegen weniger begeistert – ein Nutzer schreibt beispielsweise: "Also schön ist es, aber ich fand, die Farbe vorher sah viel natürlicher an dir aus."

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, ehemalige Bachelorette

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im Oktober 2023

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im August 2023

