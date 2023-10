Melissa dabei: Das sind die "Bachelor in Paradise"-Singles!

Es wird wieder geflirtet! Am 3. November startet die neue Staffel von Bachelor in Paradise. Ur-Bachelor Paul Janke (42) ist auf jeden Fall wieder mit am Start, spielt Amor und mixt den Singles leckere Cocktails. Doch welche Boys und Girls wagen sich in diesem Jahr in das Abenteuer? Via Instagram verkündete RTL bereits genau das: So ist die Bachelorette von 2020, Melissa Damila (28), am Start. Auch Leyla Lahouar und Franziska Temme (28) versuchen ihr Glück. Bei den Männern könnte vor allem Adrian Alian (27) für Drama sorgen. Wer noch alles mit am Start ist, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

