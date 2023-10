Mode-Statement: Königin Máxima strahlt im lilafarbenen Kleid

Königin Máxima (52) war ein echter Hingucker. Die Ehefrau des niederländischen Monarchen König Willem-Alexander (56) scheint es zu lieben, sich in Sachen Fashion auszutoben. Neben knalligen Farben probiert die Royal auch gerne mal Glitzer oder ausgefallene It-Pieces. Zumindest ist ihr damit die Aufmerksamkeit fast immer sicher. Auch bei ihrer Reise nach Südafrika brilliert Máxima wieder mit einem auffälligen und farbenfrohen Look.

Drei Tage reisen Máxima und Willem-Alexander durch Südafrika. Dort besuchen sie kulturelle Veranstaltungen, treffen Regierungsmitglieder und schauen sich Sehenswürdigkeiten an. Dabei präsentiert sie sich immer elegant und stylish. Bei einem Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa sticht das Outfit der 52-Jährigen besonders heraus: Sie trägt ein lilafarbenes Etuikleid mit Streifenmuster. Auf ihrer linken Schulter formt sich der Stoff zu einer großen Spirale, sodass das Dress zwischen den schlichten Anzügen ein echtes Highlight ist.

Im Frühjahr bewies Máxima, dass sie auch in alltäglichen Situationen stilsicher unterwegs ist. Für einen Besuch in einem Supermarkt auf der Insel Schiermonnikoog entschied sie sich für einen senfgelben Hosenanzug und den dazu passenden Mantel. Von den Fans bekam sie einen kleinen Blumenstrauß geschenkt, den sie vorsichtig in den Händen hielt und der zu ihrem eleganten Erscheinungsbild beitrug.

MEGA Königin Máxima der Niederlande im April 2023

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander mit dem südafrikanischen Präsidenten, Oktober 2023

ActionPress Königin Máxima der Niederlande

