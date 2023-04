Königin Máxima (51) präsentiert ihren ausgefallenen Stil! Der niederländische Royal ist ein echtes All­round­ta­lent in Sachen Fashion. Immer wieder begeistert sie auf Veranstaltungen mit ihrer Stilsicherheit und Eleganz. Wo andere eher unscheinbar daherkommen, stiehlt sie gerne mit ihren schicken Roben oder leuchtenden Farbtupfern die Show. Aber auch bei ihr kann sich mal der ein oder andere Mode-Fehlgriff einschleichen. In Italien ist sie nun wieder maximalistisch unterwegs: Ist dieser löchrige Look selbst für Königin Máxima zu flippig?

Derzeit ist Máxima anlässlich einer Designmesse in Mailand, wo sie bei einer Führung bereits die Architektur der italienischen Metropole bewundern durfte. Dazu warf sie sich in einen auffälligen Look: Sie trug einen leuchtend blauen Jumpsuit mit weitem Bein unter einem beigefarbenen Trenchcoat. Das Besondere daran: Der Mantel war über und über von goldfarbenen Ösen durchlöchert. Maximás Spiel mit dem Farbkontrast sorgte so für ein aufregendes Punktemuster. Ihre großen goldenen Ohrringe griffen die Form ebenfalls auf und auch ihre Tasche und Sonnenbrille waren darauf abgestimmt.

Wenn die Königin auf Staatsbesuchen ist, zeigt sie immer wieder gerne die weniger royale Seite ihrer Garderobe. Im vergangenen Monat trug sie in Marokko ein Jeanskleid im Batikmuster und fiel mit einem ungewöhnlichen Beauty-Statement auf: Ihre blonde Haarpracht war nicht wie sonst perfekt gestylt, sondern von der Reise etwas zerzaust. Doch mit Maximás großem Lächeln und ihrer lässigen Eleganz wirkte sie damit noch umso natürlicher.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Königin Máxima in Mailand im April 2023

Getty Images Königin Máxima in Marokko im März 2023

ActionPress Königin Máxima der Niederlande

