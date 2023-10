Pingelig: Travis Kelce braucht Stunden für seine Outfit-Wahl

Travis Kelce (34) braucht wohl länger vor dem Kleiderschrank. Der NFL-Star ist aktuell in aller Munde. Jedoch nicht etwa wegen seiner sportlichen Erfolge, sondern wegen seines Datinglebens. Denn der Tight End datet derzeit niemand Geringeres als Taylor Swift (33). Der Kansas-City-Chiefs-Spieler und die Sängerin wurden erst vor wenigen Tagen beim Händchen halten erwischt. Dabei fiel den Fans auch der ungewöhnliche Look von Travis auf. Diesen auszuwählen, dauerte aber offenbar sehr lange...

Denn Travis lässt sich gern Zeit. Im Interview mit The Wall Street Journal verrät der Footballer nun, dass er sich in seinen vier Wänden in Ruhe um seine Outfit-Wahl kümmert. So brauche er mindestens "drei Stunden", bis er sich für einen Look entscheidet. "Es geht wirklich bis zur letzten Minute. Ich genieße den kreativen Prozess und die Panik, einfach etwas zusammenzustellen", gesteht der 34-Jährige.

Bereits vor seiner Liebelei mit Taylor fiel Travis immer wieder mit seinem extravaganten Sinn für Mode auf. Und nicht alle mögen seinen Stil! Vor wenigen Tagen entschied sich der zweimalige Super Bowl-Gewinner für ein Date mit der Musikerin für einen beigen Cord-Look. Auf Instagram gingen die Fans diesbezüglich mit Travis hart ins Gericht. "Er sieht aus wie ein Idiot, sorry!", beschwerte sich ein User.

Getty Images Travis Kelce im September 2023

Getty Images Travis Kelce im April 2023

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

