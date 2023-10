Süßes Date mit Taylor Swift: Fans lachen über Travis' Look!

Ist Travis Kelce (34) etwa nicht stylisch genug für Taylor Swift (33)? Seit einigen Wochen bringen der Footballstar und die Musikerin die Gerüchteküche bereits zum Brodeln. Denn der Tight End der Kansas City Chiefs soll der neue Mann an der Seite der Blondine sein. Zuletzt gab es sogar erste Bilder, die das Paar bei einem Date zeigen. Doch für das süße Treffen hagelt es nun auch Kritik – und zwar wegen Travis' Outfit!

Für sein Treffen mit Taylor schmiss sich der Sportler mächtig in Schale: Travis trug einen cremefarbenen Anzug aus Cord, dazu kombinierte er weiße Sneaker. Doch der Look kam bei den Fans nicht allzu gut an. Auf Instagram gehen einige User hart mit Travis ins Gericht. "Er sieht aus wie ein Idiot, sorry!", "Warum zieht sich Travis an wie ein Mitglied von Color Me Badd?" und "Er sieht aus wie Joey Fatone von NSYNC", heißt es in den Kommentaren.

Für echte Fans dürfte Travis' Outfit aber keine Überraschung sein. Immerhin ist der US-Amerikaner für seine ausgefallenen Looks bekannt – abseits des Spielfeldes tauscht er sein Trikot gerne mal wild gemusterte Hemden oder Overalls aus Strick ein.

Anzeige

Backgrid / Action Press Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Anzeige

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce in Los Angeles, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de