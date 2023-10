Prinz William zollt Fußballstar Bobby Charlton (†86) Tribut

Auch Prinz William (41) ist in großer Trauer. Vor wenigen Stunden wurde bekannt gegeben, dass Bobby Charlton im Kreise seiner Liebsten verstorben ist. Der einstige Fußballspieler war ein gefeierter Star in England, der jahrelang bei Manchester United gespielt hatte und auch den Weltmeistertitel geholt hatte. Viele trauern jetzt um die Sportlegende. Und auch Prinz William zollt Bobby in einem rührenden Statement Tribut!

Auf der Plattform X bringt der Sohn von König Charles III. (74) seine Trauer um den Kicker zum Ausdruck. "Sir Bobby Charlton. Meister der ersten Liga. Europameister. Weltmeister. Gentleman. Legende. Ein wahrer Großer, der für immer in Erinnerung bleiben wird. Danke, Sir Bobby", schreibt der britische Thronfolger und unterschreibt den Post mit einem "W.".

Am Samstagmorgen war Bobby friedlich eingeschlafen. Seine Familie teilte dies in einem Statement mit, das The Sun vorliegt. "Er war von seiner Familie umgeben. Seine Familie möchte sich bei allen bedanken, die zu seiner Pflege beigetragen haben und bei den vielen Menschen, die ihn geliebt und unterstützt haben", lautet das Statement. Bobby hatte die letzten drei Jahre seines Lebens unter Demenz gelitten.

