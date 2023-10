Hartes Jahr: Reese Witherspoon war wie ein kaputter Roboter

Reese Witherspoon (47) hatte es in den vergangenen Monaten nicht unbedingt leicht! Nach zwölf Jahren Ehe gab die Schauspielerin Anfang des Jahres die Scheidung von ihrem Ehemann Jim Toth (53) bekannt. Es ist das zweite Mal, dass eine Ehe der "Das gibt Ärger"-Darstellerin in die Brücke ging. Dass die Scheidung nun durch ist, ist für die Blondine offenbar eine große Erleichterung. Vor einem Jahr hat sich Reese allerdings noch an einem anderen Punkt befunden!

"Ich bin ein Mensch, der seinen Zeitplan mit Beschäftigungen füllt, sodass ich mich weniger allein oder weniger nervös oder weniger unruhig fühle", erzählt die 47-Jährige offen in Anwesenheit von E! News. Für Reese sei es schwer gewesen, außerhalb ihrer Arbeit Balance zu finden. "Ich habe festgestellt, dass das für mich nicht funktioniert. Vor etwa einem Jahr habe ich gemerkt: 'Ich bin ein Roboter und der Roboter ist kaputtgegangen.' Ich habe geweint und geweint", erinnert sich der Hollywoodstar.

An einer neuen Beziehung ist Reese derzeit noch nicht interessiert. "Sie will rausgehen und Spaß haben, anstatt sich gleich in etwas Ernstes zu stürzen", plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Sollte es jedoch wieder so weit sein, dann wünsche sich die Beauty einen "Gleichgesinnten" – womöglich also jemanden, der ebenfalls aus der Schauspielbranche kommt – an ihrer Seite.

Getty Images Reese Witherspoon im Oktober 2023

Getty Images Resse Witherspoon und Jim Toth, 2017

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

